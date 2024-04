Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lumibird: croissance de plus de 7% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Lumibird affiche un chiffre d'affaires de 43,9 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en progression de 7,5% en données publiées et 4,5% à taux de change et périmètre constant (en retraitant le CA de Convergent).



En organique, le spécialiste des technologies laser revendique des croissances de 3% pour sa division photonique, tirée par une hausse de 16% du segment industriel et scientifique, et de 5,7% pour sa division médicale.



Avec la levée progressive des quelques freins rencontrés en fin d'année 2023 et la montée en charge des nouveaux contrats de défense, le groupe se dit en forte dynamique de croissance et confirme viser une croissance organique d'au moins 8% pour 2024.





