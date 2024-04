LUMIBIRD : CROISSANCE DE 7,5% AU 1ER TRIMESTRE 2024

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 1er trimestre 2024 une croissance de 7,5% de son chiffre d’affaires consolidé, à 43,9 M€.

Chiffre d’affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2024 2023 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constant

1er trimestre 43,9 40,9 +7,5% +4,5%

dont

Photonique 20,6 18,4 +12% +3%

Médical 23,3 22,5 +4% +6%



Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lumibird s'élève à 43,9 M€ au 31 mars 2024, en progression de 7,5% en publié, +9% à taux de change constant et +4,5% à taux de change et périmètre constant en retraitant le chiffre d’affaires de Convergent (entré dans le périmètre au 31.08.23).

Par division

La division Photonique a progressé de 12%, en grande partie sous l’effet de l’intégration des activités Convergent (la progression à périmètre et taux de change constant est de +3%). Dans le détail, le segment Défense/Spatial reste le 1er segment d’activité avec 7,7 M€ de chiffre d’affaires. Toujours porté par une forte demande et des contrats pluriannuels, la dynamique de ce segment n’est pas constante d’un trimestre à l’autre et marque au T1 une légère pause (-1,8%) par rapport au T1 2023.

Les activités de fabrication OEM pour le secteur médical, précédemment inclues dans le segment Industriel et Scientifique, prennent de l’importance, notamment sous l’effet de l’intégration de Convergent.