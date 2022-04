LUMIBIRD : CROISSANCE DE 12% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2022

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre une croissance de 12% de son chiffre d’affaires consolidé au 1er trimestre 2022, à 38,0 M€. A périmètre et taux de change constant, la progression est de 11%. Cette performance s’inscrit dans la continuité de l’année 2021, où la croissance (comparée au pro forma 2020) du chiffre d’affaires était de +11%.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD s’établit à 38,0 M€ au 31 mars 2022, en hausse de 12% (11% à périmètre et taux de change constant). Ces chiffres confirment la tendance des trimestres précédents, avec une croissance solide des deux divisions : +19% pour la division Photonique et +8% pour la division Médical.