Lumibird: contrat majeur dans la défense

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des technologies laser Lumibird annonce la signature d'un contrat majeur, d'un montant d'environ 20 millions d'euros, pour la fourniture de télémètres lasers pour des applications aéroportées dans le domaine de la défense.



Ce contrat prévoit la fourniture sur trois ans, à compter du troisième trimestre 2024, de plus d'une centaine de télémètres lasers, ainsi qu'un financement pour assurer la montée en cadence de la ligne de production.



'Ce succès d'envergure dans le domaine de la défense donne une visibilité sur plusieurs années à l'activité télémètres lasers de Lumibird', souligne le groupe, qui prévoit une croissance significative dans la défense dans les années à venir.





