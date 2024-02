LUMIBIRD : COMMANDES DE TÉLÉMÈTRES LASER POUR LE CV90

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a reçu deux commandes importantes de Saab AB pour le télémètre laser OdiPro destiné au véhicule de combat CV90. La valeur totale de la commande s'élève à environ 130 millions de couronnes suédoises (11,5 millions d'euros) sur une durée de contrat de 2024 à 2029.



Lumibird fournira le télémètre laser OdiPro pour le CV90 de BAE System commandé par la Slovaquie et la République tchèque en 2024. Les travaux seront réalisés à Göteborg, en Suède.

« Ces nouvelles commandes soulignent notre excellente collaboration avec Saab et BAE Systems Hägglunds, ainsi que notre capacité à augmenter notre production », déclare Carina Harnesk, PDG de Lumibird Photonics Sweden.

Avec ces commandes, le volume total d'OdiPro et de ses variantes dépasse désormais les 1 000 unités, utilisées par neuf pays européens. Lumibird espère qu’elles seront suivies d'autres commandes similaires pour le CV90. OdiPro est la dernière variante de la famille Odin de télémètres laser conçus pour les véhicules de combat. Il comprend une protection active unique du récepteur et peut être utilisé à grande distance contre des cibles terrestres et aériennes.