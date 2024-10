LUMIBIRD : Chiffre d’affaires T3 – Signature d’un accord en vue de l’acquisition de la gamme produits continuum auprès du groupe Amplitude Laser

• Reprise de la croissance au T3 pour la branche Médical, stabilité pour la branche Photonique

• Signature d’un accord avec Amplitude Laser Group en vue d’acquérir la gamme de lasers nanoseconde Continuum de sa filiale américaine,

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre pour les 9 premiers mois 2024 un chiffre d'affaires de 141,5 M€, en hausse de +2% et stable à périmètre et taux de change constants. L’activité du 3e trimestre montre une nette reprise de la croissance pour la branche Médical, à +8,0% et une stabilité de la branche Photonique, à +0,2% en variation publiée. Le Groupe annonce par ailleurs la signature d’un accord avec Amplitude Laser Group portant sur l’acquisition de la ligne de produits laser nanoseconde Continuum, permettant à Lumibird d’enrichir sa gamme à destination des marchés scientifiques et de renforcer son leadership sur les marchés nord-américains.

Chiffre d’affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2024 2023 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constants

1er trimestre 43,9 40,9 +7% +5%

2e trimestre 54,1 56,3 -4% -7%

3e trimestre 43,5 41,8 +4% +4%

9 mois 141,5 139,0 +2% 0%

dont

Photonique 67,3 65,9 +2% -3%

Médical 74,2 73,0 +2% +3%