LUMIBIRD : CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2021 : 75,5 M€, +13% EN PRO FORMA

Lannion, le 26/07/2021 - 17h45





chiffre d'affaires S1 2021 : 75,5 M€, +13% en pro forma1





Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre une croissance de 65% de son chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2021, à 75,5 M€. En pro-forma[1] la progression sur la base du nouveau périmètre est de +13% (+16,0% à taux de change constant) et concerne aussi bien la division photonique (+16%) que la division Médical (+11%).



Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD sur les 6 premiers mois 2021 s'élève à 75,5 M€, en hausse de 65% en données publiées et +13% en pro forma, intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d'Ellex. Une partie importante des ventes étant réalisée en dollars US, la variation à taux de change constant est de +16%, après neutralisation d'effets de change négatif pour 1,6 M€. LUMIBIRD confirme ainsi la dynamique du Groupe avec une croissance à deux chiffres sur ses deux divisions.