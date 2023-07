LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2023 A 97,2M€ (+16%)

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, affiche une croissance soutenue avec un chiffre d'affaires en hausse de +22% au 2ème trimestre 2023 et de +16% pour le 1er semestre. A périmètre et taux de change constants, cette croissance s'élève à +17%. Avec de nouvelles capacités de production désormais pleinement opérationnelles, la croissance du chiffre d'affaires renoue avec la forte demande sur les marchés stratégiques de Lumibird.



Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Lumibird s'élève à 97,2 M€ au 30 juin 2023, en progression de +16% (+17% à périmètre et taux de change constants). Ces chiffres confirment la tendance d’une croissance à deux chiffres pour les deux divisions : +19% pour la division Photonique et +13% pour la division Médical.