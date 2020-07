LUMIBIRD : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2020

Lannion, le 27/07/2020 - 17h45





CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2020



Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, limite à -10,6% le repli de son activité au 1er semestre 2020, avec un chiffre d'affaires consolidé de 46,2 M€. Sur la période, marquée par l'épidémie de COVID-19, Lumibird a continué de prendre des commandes, de développer de nouveaux projets et produits et a finalisé le 30 juin l'acquisition des activités laser et ultrasons de l'australien Ellex. En intégrant cette acquisition depuis le 1er janvier, le chiffre d'affaires pro forma au 30 juin s'élève à 65 M€.