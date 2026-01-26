LUMIBIRD : Chiffre d'affaires annuel à 225,6 m EUR (+10,2% à périmètre et taux de change constants)

LUMIBIRD : chiffre d'affaires annuel à 225,6 m€ (+10,2% à périmètre et taux de change constants)

Croissance de +10,2 % à périmètre et taux de change constants (+8,9% en publié)

Division Photonique : chiffre d'affaires de 113,4 M€, en forte croissance (+15,0% à périmètre et taux de change constant et +14,1 % en publié), confirmant un net retour à la croissance, soutenu par un quatrième trimestre solide à 36,9 M€ (+17,0% à périmètre et taux de change constants et +14,9 % en publié)

Division Médical : chiffre d'affaires de 112,2 M€ (+5,7% à périmètre et taux de change constant et +4,1 % en publié), avec un quatrième trimestre stable à 33,6 M€ (+2,9% à périmètre et taux de change constants et +0,3 % en publié), traduisant une activité résiliente

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD), leader européen des technologies laser, réalise en 2025 un chiffre d'affaires annuel de 225,6 m€, en croissance de +8,9% (+10,2% à périmètre et taux de change constants). Cette performance confirme la dynamique de croissance des deux divisions du groupe dans un environnement international exigeant.

L'exercice 2025 est marqué par une forte progression de la division Photonique, portée par une activité Défense/Spatial toujours très dynamique, une reprise nette du segment Medtech, ainsi qu'une belle croissance des activités Industriel & Scientifique. L'activité Environnement, Topographie et Sécurité (ETS) connait un niveau d'activité plus contrasté sur l'exercice, dans un contexte de renouvellement de gamme, avec l'introduction du nouveau produit 6-beam, dont les effets commerciaux sont attendus à partir de 2026.

La division Médical affiche une croissance solide, soutenue par la performance de l'ensemble des filiales de vente du groupe, qui représentent désormais 54% des ventes, validant pleinement la robustesse du modèle commercial interne. Les ventes via distributeurs évoluent dans un environnement plus concurrentiel, marqué par une pression accrue des acteurs asiatiques et un contexte géopolitique complexe, renforçant la pertinence des choix stratégiques de Lumibird en matière de maîtrise de la chaîne de valeur.

Grâce à ce niveau d'activité et à une exécution opérationnelle rigoureuse, le groupe anticipe pour 2025 un taux d'EBITDA [1] supérieur à 19%, illustrant la capacité de Lumibird à conjuguer croissance rentable, discipline financière et création de valeur durable.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d'affaires (M€) 2025 2024 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constants 1 er trimestre 49,4 43,9 +12,4% +11,7% 2 e trimestre 57,4 54,1 +6,3% +6,9% 3 e trimestre 48,3 43,5 +11,1% +13,2% 4 e trimestre 70,5 65,6 +7,4% +9,8% 12 mois 225,6 207,1 +8,9% +10,2% dont Photonique 113,4 99,4 +14,1% +15,0% Médical 112,2 107,7 +4,1% +5,7%

Par division

La division Photonique enregistre en 2025 une croissance soutenue de +14,1%, portant son chiffre d'affaires à 113,4 M€ (+15,0% à périmètre et taux de change constants). Cette dynamique se confirme au 4? trimestre, avec un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +14,9% (+17,0% à périmètre et taux de change constants), traduisant une bonne tenue de l'activité sur l'ensemble de l'exercice.

Les activités Défense et Spatial affichent une forte croissance annuelle de +20%, avec un chiffre d'affaires de 54,3 M€. Au 4? trimestre, l'activité s'établit à 16,4 M€, soit -4 % , du à un effet de base par rapport à 4? trimestre 2024. Le démarrage des livraisons de contrats structurants dont l'exécution se poursuivra sur 2026 et les exercices suivants, renforcent la visibilité à moyen terme.

Les activités Industriel et Scientifique progressent de +9% sur l'année, pour atteindre 30,0 M€. Le chiffre d'affaires du 4? trimestre s'élève à 9,2 M€, en progression de +11 %. Sur l'ensemble de l'exercice, la croissance est portée par une activité industrielle solide, représentant environ deux tiers de la contribution, et adressant des applications variées à forte valeur ajoutée, notamment dans la réparation d'écrans plats, les technologies quantiques et le diagnostic des semi-conducteurs.

L' activité Medtech connaît en 2025 une reprise marquée, avec un chiffre d'affaires annuel de 17,9 M€, en croissance de +31%. Cette dynamique s'accélère nettement au 4? trimestre, avec un chiffre d'affaires de 8,4 M€, en très forte hausse de +128%, traduisant le plein effet du démarrage d'un nouveau contrat majeur dans le domaine des traitements cardiovasculaires. L'activité urologie poursuit également sa progression, confirmant le renforcement du positionnement Medtech de la division Photonique.

L' activité ETS (Environnement, Topographie et Sécurité) s'établit à 11,3 M€, en recul de -12% sur l'année. Le 4? trimestre reste en retrait, avec un chiffre d'affaires de 2,9 M€, soit -8%, les premières ventes des nouveaux produits Lidar vent “6-Beam” étant intervenues tardivement sur la fin de l'exercice. Cette situation prépare toutefois les conditions d'un redressement progressif attendu à partir de 2026.

La division Médicale affiche en 2025 une croissance de +4,1%, avec un chiffre d'affaires atteignant 112,2 M€ (+5,7% à périmètre et taux de change constants). L'activité du 4? trimestre s'établit à 33,6 M€ (+0,3 % en publié, +2,9% à périmètre et taux de change constants), dans un environnement de marché plus exigeant.

Sur l'exercice, l'activité Diagnostic représente près de 23% du chiffre d'affaires médical (25,9 M€), tandis que les traitements laser demeurent prédominants, avec 77% de l'activité (86,3M€). La croissance des ventes de 2025 ne remet pas en cause les perspectives et la dynamique commerciale de la division Médicale.

Sur l'exercice 2025, l' effet de change a eu un impact négatif limité sur le chiffre d'affaires, à hauteur de -1,6 M€.

Par zone géographique

La répartition des ventes annuelles par division et par zone géographique est la suivante :

Chiffres d'Affaires(M€) Photonique Var. Médical Var. Europe 65,0 +10,2% 36,0 (1,5)% Amériques 26,3 +78,4% 30,3 +5,1% Asie-Pacifique 10,9 (30,2)% 31,3 +6,9% Reste du monde 11,2 +11,7% 14,6 +11,6% Total 113,4 +14,1% 112,2 +4,1%

Données non auditées

La répartition des ventes annuelles par division et par zone géographique reflète en 2025 des dynamiques contrastées mais globalement favorables, traduisant la diversification géographique et la résilience des modèles d'activité du Groupe.

En Europe, le chiffre d'affaires de la division Photonique atteint 65,0 M€, en croissance de +10,2%, porté principalement par la forte dynamique des activités Défense et Spatial, notamment auprès de grands comptes institutionnels. La division Médicale réalise sur la zone un chiffre d'affaires de 36,0 M€, en léger retrait de -1,5%, dans un contexte de marché plus contraint, marqué par des difficultés opérationnelles rencontrées par certains partenaires de distribution, sans remise en cause du potentiel structurel de la région.

Sur la zone Amériques, la division Photonique affiche une croissance très soutenue de +78,4%, avec un chiffre d'affaires de 26,3 M€, illustrant le développement rapide de nouveaux comptes, en particulier dans les applications Medtech. La division Médicale enregistre également une progression solide de +5,1%, à 30,3 M€, portée par la bonne performance des activités directes, notamment aux États-Unis.

En Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires de la division Photonique s'établit à 10,9 M€, en retrait de ?30,2%, dans un environnement toujours marqué par des incertitudes liées à l'évolution des politiques commerciales et des droits de douane sur les produits fabriqués aux États-Unis. La division Médicale poursuit en revanche sa trajectoire de croissance, avec un chiffre d'affaires de 31,3 M€, en hausse de +6,9%, soutenue par la performance des activités directes au Japon et par une demande soutenue sur plusieurs marchés de la zone.

La zone Reste du monde affiche une progression équilibrée sur les deux divisions, avec un chiffre d'affaires de 11,2 M€ pour la division Photonique (+11,7%) et de 14,6 M€ pour la division Médicale (+11,6%), illustrant la capacité du Groupe à capter des opportunités de croissance sur des marchés émergents et diversifiés.

Rentabilité

Le niveau de chiffre d'affaires atteint en 2025 permet au Groupe d'anticiper un taux d'EBITDA supérieur à 19%, traduisant une exécution opérationnelle maîtrisée et une discipline financière renforcée.

La division Médicale anticipe un taux d'EBITDA supérieur à 21%, tandis que la division Photonique devrait atteindre un taux supérieur à 17%, confirmant la capacité du Groupe à conjuguer croissance, amélioration des marges et rentabilité durable.

Perspectives

Pour Marc Le Flohic, Président-directeur général de Lumibird :

« L'année 2025 marque le retour à une belle dynamique de croissance de la division Photonique, réalisée sans compromis sur la marge, traduisant la solidité de notre positionnement technologique et industriel. Cette performance s'accompagne d'une diversification réussie de nos activités, avec un segment Medtech en forte montée en puissance, contribuant de manière croissante à la création de valeur du Groupe.

La division Médicale poursuit sa progression sur l'ensemble de ses filiales, validant pleinement la pertinence de son modèle commercial interne. Cette dynamique s'inscrit toutefois dans un environnement plus contraint pour certains partenaires de distribution, impactés par le contexte géopolitique et une concurrence asiatique accrue. Dans ce cadre, la progression des marges témoigne d'une maîtrise rigoureuse des coûts et d'une exécution opérationnelle efficace.

Les perspectives pour 2026 sont favorables sur les deux divisions, avec une croissance attendue tant en Photonique qu'en Médical, accompagnée d'une poursuite de l'amélioration des marges et de la profitabilité, confirmant la trajectoire de création de valeur durable du Groupe. »

Au 31 décembre 2025, la situation de trésorerie du Groupe reste très solide, à plus de 61 M€ (71 M€ en 2024), et une dette financière nette de 85 M€ (90 M€ en 2024). (Données non auditées par les commissaires aux comptes).

Prochaine information : publication des résultats annuels 2025, le 10/03/2026, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

[1] EBITDA (correspond à l'EBE des états financiers) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises