LUMIBIRD : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2020 EN LIGNE AVEC LES ATTENTES A 126,7 M€

Lannion, le 25/01/2021 - 17h45



CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2020 EN LIGNE AVEC LES ATTENTES A 126,7 M€ EN DONNEES PUBLIEES (+14,4% YOY ET +40,7% AU T4) / 100 M€ A PERIMETRE CONSTANT (-9,7% YOY ET +2,1% AU T4)



Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre un chiffre d'affaires annuel de 126,7 M€ en données publiées en croissance de 14,4%. Le quatrième trimestre est marqué par un chiffre d'affaires record de près de 50 M€, reflétant le retour de la croissance organique (+2,1%) ainsi que la contribution des nouvelles activités (13,2 M€).



Dans le contexte de crise qui a marqué l'exercice 2020, la croissance organique annuelle reste en retrait, à -9,7% soit environ -10,7 M€ qui s'expliquent principalement, en Photonique[1] par la diminution d'activité sur le contrat MégaJoule (-5,5 M€) et en Medical par le recul des ventes liées à l'annulation des grands salons mondiaux (-3,2 M€).



Avec une meilleure visibilité sur ses marchés et des moyens financiers, industriels et commerciaux renforcés LUMIBIRD entend poursuivre sa stratégie de croissance organique et externe pour doubler son chiffre d'affaires (données publiées) à horizon 2023 avec une croissance organique annuelle moyenne de 8 à 10% et un objectif de marge d'EBE entre 20 et 25%.