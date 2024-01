LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 A 203,6 M€

• Le chiffre d’affaires à périmètre constant (200,8 M€) est conforme aux dernières prévisions (+7,5% à périmètre et taux de change constants)

• Marge d’EBITDA à périmètre constant attendue à plus de 17%

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires annuel de 203,6 M€, en hausse de +6,6%, (+7,5% à périmètre et taux de change constants). Le niveau de chiffre d’affaires atteint au 4e trimestre (64,6 M€) doit permettre au Groupe de confirmer son objectif ajusté mi-décembre 2023 d’une marge d’EBITDA supérieure à 17% à périmètre constant.