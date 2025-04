Lumibird : belle hausse des ventes au premier trimestre

(AOF) - Le spécialiste mondial du laser a vu chiffre d’affaires trimestriel progresser de 12,4 %, ou 11,7 % à périmètre et change constants, pour s’élever à 49,4 millions d’euros. La division Photonique de Lumibird a dégagé une croissance de 15,8 %, à 23,9 millions d’euros, grâce à l’activité Défense/Spatial, tandis que l’activité Médical a vu ses ventes augmenter de 8,6 %, à 25,5 millions d’euros. Au niveau des perspectives, Lumibird n'attend pas d'impact significatif du relèvement des barrières douanières.

Les produits du groupe sont fabriqués en Europe, en Australie et aux États-Unis, et seuls ceux fabriqués au pays de l'Oncle Sam et vendus en Chine, ainsi que les composants achetés en Chine pour la fabrication aux États-Unis, sont impactés par la hausse des droits de douane. Ils représentent de faibles volumes.

L'entreprise anticipe une poursuite de la dynamique de ses activités sous l'effet combiné de ses principaux marchés porteurs (Défense/Spatial et Médical) et de capacités industrielles renforcées.

