LUMIBIRD AJUSTE SON OBJECTIF DE CROISSANCE 2023

• Un chiffre d’affaires 2023 attendu supérieur à 200 M€, sans atteindre les 8% de croissance organique annoncés précédemment

• Une marge d’EBITDA attendue supérieure à 17% en-dessous de l’objectif de 20%

• Trajectoire de croissance maintenue pour les années à venir, portée par l’innovation technologique

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, a réévalué, à quelques semaines de la clôture de l’exercice, son objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours. Celui-ci est ajusté à un minimum de 200 M€, soit une croissance organique d’au moins 5%, inférieure aux 8% annoncés en début d’année et confirmés fin octobre.

Les facteurs d’ajustement, pour les divisions Médical et Photonique, ne remettent pas en cause la bonne dynamique commerciale et les perspectives de croissance moyen-terme. Il s’agit principalement :

- de reports de livraisons du 4e trimestre sur 2024 liés à des retards techniques dans la qualification et la production de certaines séries de produits;

- de reports de commandes d’une part pour des raisons règlementaires et d’autre part du fait d’ajustements de planning chez les clients ;

- d’effets de change défavorables persistants au 4e trimestre.

La dynamique de la division Médical devrait être en ligne avec les 8% annoncés.