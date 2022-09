LUMIBIRD ACQUIERT INNOPTICS, ENTREPRISE SPECIALISEE DANS L’ENCAPSULATION DE COMPOSANTS OPTOELECTRONIQUES

• Extension des expertises technologiques

• Levier additionnel dans la stratégie de verticalisation

• Capacités de R&D complémentaires pour adresser de nouveaux marchés

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, annonce l’acquisition d’ Innoptics, société Bordelaise, en date du 22/09/2022. A travers cette opération, LUMIBIRD intègre une équipe de 5 personnes détenant un savoir-faire technologique complémentaire au sien avec 12 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de composants et sous-systèmes optoélectroniques. Cette extension des expertises technologiques permet au Groupe à la fois d’intensifier sa stratégie de verticalisation et de développer une nouvelle gamme de produits pour adresser de nouveaux marchés, notamment sur des segments de laser low-cost dédiés à des marchés à plus forts volumes.