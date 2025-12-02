 Aller au contenu principal
Lumexa Imaging vise une valorisation allant jusqu'à 1,89 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

Lumexa Imaging vise une valorisation de plus de 1,89 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré mardi la société soutenue par Welsh, Carson, Anderson & Stowe.

Les promoteurs de capital-investissement disposent d'un nombre record d'entreprises prêtes à être introduites en bourse, alors que l'envolée des marchés boursiers et la baisse des taux d'intérêt ouvrent la voie à une reprise tant attendue du marché des introductions en bourse.

Après que les marchés ont rebondi suite aux chocs tarifaires d'avril, les ventes d'actions pour la première fois ont connu leur automne le plus actif depuis quatre ans, avant d'être interrompues par l'impasse partisane la plus longue de l'histoire de Washington.

Lumexa, qui exploite un centre de scannage médical, cherche à lever jusqu'à 500 millions de dollars en vendant 25 millions d'actions dans une fourchette de prix comprise entre 17 et 20 dollars par action, alors que les entreprises font la queue pour entrer en bourse lors de la dernière fenêtre de cotation de l'année.

Cardinal Infrastructure Group a également lancé lundi sa tournée de présentation pour une introduction en bourse qui pourrait s'avérer être un baromètre de l'appétit des investisseurs pour un secteur essentiel à la croissance économique.

Lumexa, qui fournit des services d'imagerie diagnostique tels que l'IRM et la tomodensitométrie, gère 184 centres d'imagerie ambulatoires dans 13 États.

Ses projets d'introduction en bourse interviennent à un moment où les outils et les analyses basés sur l'IA promettent d'améliorer la précision des diagnostics, de réduire les coûts des soins de santé et d'élargir l'accès des patients à des outils d'imagerie de haute qualité.

Barclays, J.P. Morgan et Jefferies sont les principaux souscripteurs de l'offre.

La société a l'intention de coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "LMRI".

