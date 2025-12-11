Lumexa Imaging, soutenue par Welsh Carson, en passe de faire des débuts discrets sur le Nasdaq

11 décembre - ** Les actions du fournisseur de services d'imagerie diagnostique Lumexa Imaging LMRI.O devraient s'ouvrir légèrement au-dessus du prix de l'offre lors de ses débuts sur le Nasdaq

** Les actions devraient s'ouvrir à 18,75 dollars l'unité, contre 18,50 dollars lors de l'introduction en bourse ** Soutenue par la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS), LMRI a vendu 25 millions d'actions au milieu de sa fourchette de prix de 17 à 20 dollars par action, ce qui lui a permis de lever 462,5 millions de dollars

** Le marché américain des introductions en bourse est dans l'avant-dernière semaine de l'année avec le robo-advisor Wealthfront prêt à s'introduire en bourse à New York vendredi

** Anciennement connue sous le nom de US Radiology Specialists, LMRI a été créée en 2018 par Charlotte Radiology et WCAS

** LMRI a connu une expansion rapide au cours des dernières années et son empreinte américaine s'étend à 184 centres dans 13 États

** Barclays, J.P. Morgan et Jefferies ont été les co-chefs de file de l'offre