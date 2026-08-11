Lumentum prévoit un chiffre d'affaires en hausse pour le premier trimestre grâce à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits photoniques Lumentum Holdings LITE.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux prévisions des analystes et a dépassé les estimations du quatrième trimestre, grâce à la forte demande pour ses composants optiques, essentiels aux infrastructures d'intelligence artificielle.

Voici quelques détails:

* Lumentum fabrique des produits photoniques, notamment des lasers haute performance et des composants optiques utilisés dans l'IA, le cloud computing et les réseaux de communication.

* La société, basée à San José, en Californie, a publié un chiffre d'affaires de 1,01 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 987,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 3,23 dollars, dépassant également l'estimation de 2,97 dollars.

* “À mesure que les charges de travail liées à l’IA augmentent tant en vitesse qu’en bande passante, les architectes de centres de données se tournent vers les liaisons optiques comme principal moyen de connectivité”, a déclaré le directeur général Michael Hurlston dans un communiqué.

* Lumentum prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 1,23 et 1,28 milliard de dollars, supérieur à l'estimation des analystes de 1,16 milliard de dollars.

* La société table sur un bénéfice par action ajusté pour le premier trimestre compris entre 4,05 et 4,35 dollars, contre une estimation de 3,61 dollars.

* Le chiffre d'affaires des composants, le principal segment d'activité de Lumentum, a doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 649,4 millions de dollars au quatrième trimestre.