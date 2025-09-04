 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 705,00
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lumentum augmente après l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du fabricant de produits optiques et photoniques Lumentum LITE.O augmentent de 3 % à 138,27 dollars

** LITE annonce le prix de 1,1 milliard de dollars d'obligations convertibles à échéance 2032 dans le cadre d'un placement privé

** Le prix de conversion initial de 187,77 $ par action représente une prime de près de 40 % par rapport au dernier prix de vente déclaré

** Le produit de l'offre sera utilisé pour racheter une partie des obligations convertibles à 0,50 % échéant en 2026 et pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution

** Quinze des 19 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et quatre à "conserver"; PT médian de 140 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action LITE a progressé de 59,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LUMENTUM HLDNGS
139,2200 USD NASDAQ +3,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank