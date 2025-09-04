Lumentum augmente après l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 1,1 milliard de dollars

4 septembre - ** Les actions du fabricant de produits optiques et photoniques Lumentum LITE.O augmentent de 3 % à 138,27 dollars

** LITE annonce le prix de 1,1 milliard de dollars d'obligations convertibles à échéance 2032 dans le cadre d'un placement privé

** Le prix de conversion initial de 187,77 $ par action représente une prime de près de 40 % par rapport au dernier prix de vente déclaré

** Le produit de l'offre sera utilisé pour racheter une partie des obligations convertibles à 0,50 % échéant en 2026 et pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution

** Quinze des 19 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et quatre à "conserver"; PT médian de 140 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action LITE a progressé de 59,8 % depuis le début de l'année