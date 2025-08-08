Lument Finance Trust Inc devrait afficher un bénéfice de 8 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lument Finance Trust Inc LFT.N LFT devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 8 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait déclarer une baisse de 29,1% de ses revenus à 21,729 millions de dollars, contre 30,64 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Lument Finance Trust Inc est de 8 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Lument Finance Trust Inc est de 2,88 $, soit environ 21 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,27 $

