Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* VINCI SGEF.PA et ACS ont signé un accord définitif sur l’acquisition de Cobra IS.
* ROLLS-ROYCE RR.L a cédé son fonds de pension britannique à la Pension Insurance Corporation (PIC) dans le cadre d'une opération évaluée à 4,3 milliards de livres (3,69 milliards d'euros), annonce dimanche dans un communiqué l'assureur spécialisé dans les régimes de retraite dits à prestations définies.
(Rédigé par Mara Vilcu et Claude Chendjou)
