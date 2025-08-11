 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA et ACS ont signé un accord définitif sur l’acquisition de Cobra IS.

* ROLLS-ROYCE RR.L a cédé son fonds de pension britannique à la Pension Insurance Corporation (PIC) dans le cadre d'une opération évaluée à 4,3 milliards de livres (3,69 milliards d'euros), annonce dimanche dans un communiqué l'assureur spécialisé dans les régimes de retraite dits à prestations définies.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N3TZ1XS

(Rédigé par Mara Vilcu et Claude Chendjou)

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 067,000 GBX LSE -0,93%
VINCI
123,650 EUR Euronext Paris +0,69%
