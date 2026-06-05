Lululemon sous pression

L'entreprise canadienne spécialisée dans l'habillement sportif chute de plus de 10% en avant-Bourse, la société ayant revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour l'année en cours et a publié des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux attentes.

Basé à Vancouver, Lululemon, connu pour ses leggings haut de gamme et ses vêtements de sport-loisir, subit comme l'ensemble du secteur le ralentissement des dépenses discrétionnaires dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires aux Etats-Unis, son principal marché, a reculé de 4% à taux de change constants, contre une hausse de 2% un an plus tôt. A l'inverse, les revenus en Chine ont progressé de 23% à taux de change constants.

Lululemon prévoit un bénéfice par action compris entre 1,76 dollar et 1,81 dollar au deuxième trimestre, contre un consensus de 2,68 dollars

Pour l'exercice 2026, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires stable ou en recul de 1%, alors qu'il visait auparavant une croissance comprise entre 2% et 4%.

Le bénéfice annuel par action est désormais attendu entre 10,95 dollars et 11,15 dollars, contre une prévision précédente de 12,10 à 12,30 dollars.