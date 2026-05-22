lululemon s'implante en Grèce dans le cadre de son cap sur l'international

lululemon prévoit d'ouvrir deux premiers magasins en Grèce au cours des prochains jours afin d'accroître sa présence en Europe, où le fabricant de vêtements pour le yoga et le sport reste pour l'instant discret.

Le groupe canadien inaugurera, demain samedi, un premier point de vente de 180 mètres carrés situé dans le quartier central de Kolonaki, un espace qui proposera l'ensemble de ses gammes dédiées au fitness, au running, au Pilate, au golf ou encore au tennis.

Une seconde boutique de 290 mètres carrés ouvrira ensuite ses portes le 12 juin au sein du centre commercial Golden Hall, principal pôle shopping de la capitale grecque.

Ces ouvertures s'inscrivent dans la stratégie d'expansion internationale du groupe, qui a déjà fait son entrée sur les marchés polonais et hongrois en mars dernier. L'équipementier compte également s'implanter d'ici la fin de l'année en Roumanie, en Autriche et en Inde.

Au 1er février, la marque comptait 49 implantations en Europe - dont 20 au Royaume-Uni et 6 en France - soit à peine 6% d'un réseau mondial qui totalise 811 points de vente.