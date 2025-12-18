Lululemon s'envole grâce au pari d'Elliott d'un milliard de dollars avant le changement de direction

Les actions de Lululemon Athletica

LULU.O ont augmenté de près de 8 % dans les échanges de pré-marché jeudi après que des rapports ont indiqué qu'Elliott Management avait construit une participation d'un milliard de dollars dans le fabricant de vêtements de loisirs et travaillait avec l'ancienne dirigeante de Ralph Lauren RL.N Jane Nielsen pour un rôle potentiel de directrice générale.

Le distributeur canadien a déclaré la semaine dernière que Calvin McDonald quitterait ses fonctions après près de sept ans à la tête de l'entreprise, suscitant l'espoir d'un dirigeant capable d'inverser le ralentissement de la croissance et de reconquérir les jeunes acheteurs dans un contexte de concurrence féroce avec des acteurs plus branchés comme Alo et Vuori.

L'action a perdu près de la moitié de sa valeur cette année, soulignant les inquiétudes des investisseurs quant aux difficultés de Lululemon.

Les actions de la société s'échangeaient à 224 dollars avant l'ouverture des marchés jeudi. Elles avaient atteint un record de 516,39 dollars en décembre 2023.

L'investisseur activiste travaille depuis des mois en étroite collaboration avec Jane Nielsen, une vétérane de la vente au détail, a déclaré une source à Reuters mercredi. Jane Nielsen, qui siège au conseil d'administration de Mondelez

MDLZ.O , la maison mère de Cadbury, a également été directrice financière de Coach TPR.N , propriété de Tapestry.

"Lululemon est l'une des marques les plus puissantes du commerce de détail, définie par des produits exceptionnels, des communautés profondément engagées et un potentiel mondial important", a déclaré Jane Nielsen dans un communiqué transmis au Wall Street Journal. "Je serais ravie de pouvoir discuter de cette opportunité avec le conseil d'administration de Lululemon."

Le fondateur et principal actionnaire individuel de Lululemon, Chip Wilson, a également appelé à une recherche urgente d'un directeur général , dirigée par de nouveaux administrateurs indépendants ayant une connaissance approfondie de l'entreprise, afin de rétablir l'accent sur les produits.

Elliott, Lululemon, Wilson et Nielsen n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Avec 4,3 % des parts, la participation de Chip Wilson est évaluée à environ 988 millions de dollars, selon les données de LSEG, ce qui fait d'Elliott l'un des principaux actionnaires de Lululemon, dont la valeur est estimée à près de 25 milliards de dollars.

Les analystes ont déclaré que l'entreprise devra accélérer le lancement de ses produits et proposer des styles qui plaisent à la génération Z pour retrouver son côté cool et attirer à nouveau les clients.

"Le nouveau directeur général devra élargir la clientèle cible de Lululemon. Selon moi, le redressement d'Abercrombie est un bon modèle à suivre", a déclaré Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

Lululemon se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 16,37, tandis que Gap GAP.N se négocie à 11,88 et American Eagle AEO.N à 16,81, selon les données du LSEG.