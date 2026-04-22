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Lululemon nomme Heidi O'Neill, ancienne dirigeante de Nike, au poste de directrice générale ; les actions chutent
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 23:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de la marque de loisirs Lululemon

LULU.O ont baissé de 5 % à 154,96 $ sur le marché secondaire ** La société a nommé Heidi O'Neill, ancienne dirigeante de Nike NKE.N , au poste de directrice générale, à compter du 8 septembre 2026

** Heidi a été présidente des produits de consommation et des marques chez Nike

** Elle remplacera Calvin McDonald, qui s'est retiré à la fin du mois de janvier sous une forte pression

** À la clôture de mercredi, l'action a baissé de 28 % depuis le début de l'année et de 38 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
163,4500 USD NASDAQ -1,95%
NIKE -B-
45,685 USD NYSE -1,62%
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