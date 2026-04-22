Lululemon nomme Heidi O'Neill, ancienne dirigeante de Nike, au poste de directrice générale ; les actions chutent

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22 avril - ** Les actions de la marque de loisirs Lululemon

LULU.O ont baissé de 5 % à 154,96 $ sur le marché secondaire ** La société a nommé Heidi O'Neill, ancienne dirigeante de Nike NKE.N , au poste de directrice générale, à compter du 8 septembre 2026

** Heidi a été présidente des produits de consommation et des marques chez Nike

** Elle remplacera Calvin McDonald, qui s'est retiré à la fin du mois de janvier sous une forte pression

** À la clôture de mercredi, l'action a baissé de 28 % depuis le début de l'année et de 38 % au cours des 12 derniers mois