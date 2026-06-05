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Lululemon n'a plus la forme
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 16:30

Longtemps considérée comme l'une des marques les plus dynamiques du secteur de l'habillement, Lululemon traverse désormais une période plus délicate. Confrontée au ralentissement des dépenses discrétionnaires et à un marché américain saturé, l'entreprise a publié des résultats trimestriels décevants et abaissé ses perspectives, provoquant une forte chute (-8%) du titre en Bourse.

Lululemon a dévoilé les résultats de son premier trimestre de l'exercice 2026, marqués par un recul des ventes en Amérique du Nord et une croissance en Chine moins soutenue que celle observée à la fin de l'exercice précédent. Face à cet environnement plus complexe, le groupe canadien a revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2027, alimentant les inquiétudes des investisseurs.

Cette publication intervient alors que la trajectoire de croissance du groupe semble marquer le pas. Après avoir largement dominé le marché américain grâce à ses leggings de yoga haut de gamme et à son positionnement premium, Lululemon fait désormais face à un marché arrivé à maturité. La saturation de son principal marché contraint l'entreprise à multiplier les promotions, ce qui exerce une pression croissante sur ses marges opérationnelles.

La Chine devait représenter le principal relais de croissance du groupe. Toutefois, là aussi, des signes de fragilité apparaissent. Tom Nikic, analyste chez Needham, souligne qu'"une forte augmentation des commentaires négatifs en ligne concernant la marque a été observée en fin de trimestre", même si cette tendance semble s'être atténuée récemment.

À ces défis commerciaux s'ajoute une période de transition managériale. Lululemon s'apprête à accueillir Heidi O'Neill au poste de directrice générale dans les prochains mois, tandis que Reuters a récemment rapporté qu'un accord serait proche entre le conseil d'administration et Chip Wilson, fondateur de la société, après plusieurs mois de tensions très médiatisées.

Sept priorités pour relancer la dynamique

Face à cette situation, Randal Konik, analyste chez Jefferies, adopte un ton particulièrement prudent. Dans une récente note, il identifie sept axes d'amélioration qu'il juge essentiels pour redresser la trajectoire du groupe.

Selon lui, l'entreprise devrait notamment mettre fin à son expansion de magasins, harmoniser davantage son offre de couleurs, recentrer ses efforts sur le marché américain, réduire ses niveaux de stocks, se concentrer sur ses produits emblématiques, mieux maîtriser ses frais généraux et administratifs, et revoir ses objectifs financiers.

L'analyste estime également que les prévisions du consensus restent trop optimistes et n'exclut pas que la future dirigeante procède à une révision plus profonde des perspectives dès sa prise de fonction.

Des inquiétudes partagées par les analystes

Tom Nikic partage un constat similaire et résume cette publication autour de trois problématiques majeures : "la situation se détériore en Amérique du Nord", "l'activité internationale devient plus volatile" et les "pressions sur les marges se multiplient".

Malgré ces difficultés, l'analyste ne remet pas totalement en cause le potentiel du groupe. Il considère que Lululemon demeure "une marque forte disposant de moteurs de croissance à long terme", tout en reconnaissant que "l'environnement opérationnel est devenu nettement plus difficile".

Entre ralentissement de la demande, transition stratégique et pressions sur la rentabilité, Lululemon entre dans une phase où les investisseurs attendront désormais davantage de preuves concrètes avant de retrouver l'enthousiasme qui entourait autrefois la marque.

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LULULEMON ATHL
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