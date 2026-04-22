Lululemon choisit une ancienne dirigeante de Nike comme prochaine directrice générale

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Lululemon Athletica LULU.O a choisi une ancienne dirigeante de Nike comme prochaine directrice générale, alors que le distributeur de vêtements de sport connu pour ses pantalons de yoga extensibles fait face à la pression de son fondateur et d'un important investisseur activiste pour relancer ses activités en difficulté, a déclaré la société mercredi.

Heidi O'Neill, qui était présidente de la division consommateurs, produits et marques de la société de chaussures et de vêtements de sport Nike NKE.N , rejoindra Lululemon en septembre en tant que directrice générale. Elle remplacera Calvin McDonald, qui a démissionné fin janvier sous une forte pression.

Le cours de l'action de Lululemon a chuté de 38 % au cours des 12 derniers mois, réduisant la valeur de marché de l'entreprise de Vancouver, en Colombie-Britannique, à 18,8 milliards de dollars, alors que les ventes américaines se sont contractées l'année dernière. Les goûts des clients se sont déplacés vers des concurrents comme Alo Yoga et Vuori, et des versions moins chères des vêtements de sport de l'entreprise séduisent des consommateurs plus soucieux de leur prix. Les investisseurs ont mal réagi à la nouvelle, faisant chuter le cours de l'action de plus de 6 % après la séance.