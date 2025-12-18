Lululemon bondit après la mise d'un milliard de dollars d'Elliott avant un changement de direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions aux paragraphes 1 et 3) par Savyata Mishra et Neil J Kanatt

Les actions de Lululemon Athletica

LULU.O ont augmenté de près de 8 % dans les premiers échanges jeudi après les rapports d'Elliott Management qui a accumulé une participation de 1 milliard de dollars dans le fabricant de vêtements de loisir et qui travaille avec l'ancienne dirigeante de Ralph Lauren RL.N Jane Nielsen pour un rôle potentiel de directrice générale.

Le distributeur canadien a déclaré la semaine dernière que Calvin McDonald quitterait ses fonctions après près de sept ans à la tête de l'entreprise, suscitant l'espoir d'un dirigeant capable d'inverser le ralentissement de la croissance et de reconquérir les jeunes acheteurs dans un contexte de concurrence féroce avec des acteurs plus branchés comme Alo et Vuori. L'action a perdu près de la moitié de sa valeur cette année, soulignant les inquiétudes des investisseurs quant aux difficultés de Lululemon. Les actions de la société s'échangeaient à 224 dollars jeudi.

"Elliott est réputé pour son action en faveur du changement. Ces positions ne se construisent pas du jour au lendemain, et le conseil d'administration de Lululemon l'a probablement vu venir", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

L'investisseur activiste travaille depuis des mois en étroite collaboration avec Jane Nielsen, une vétérane de la vente au détail, a déclaré une source à Reuters mercredi. Jane Nielsen, qui siège au conseil d'administration de Mondelez

MDLZ.O , la maison mère de Cadbury, a également été directrice financière de Coach TPR.N , propriété de Tapestry.

"Lululemon est l'une des marques les plus puissantes du commerce de détail, définie par des produits exceptionnels, des communautés profondément engagées et un potentiel mondial important", a déclaré Mme Nielsen dans un communiqué transmis au Wall Street Journal. "Je serais ravie de pouvoir discuter de cette opportunité avec le conseil d'administration de Lululemon."

Elliott, Lululemon et Jane Nielsen n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

POUR RETROUVER SON ATTRAIT

Les analystes ont déclaré que l'entreprise devra améliorer ses tissus, utiliser des designs plus frais et accélérer le lancement de produits qui plaisent à la génération Z pour retrouver son attrait et attirer à nouveau les acheteurs.

Lululemon devra également rationaliser sa chaîne d'approvisionnement afin d'atténuer les pressions tarifaires américaines et de protéger ses marges l'année prochaine, car une grande partie de son approvisionnement est liée à des usines asiatiques confrontées à des droits d'importation plus élevés.

"Lululemon devrait mettre en place une mode rapide et introduire un assortiment qui attirera les clients d'Alo et de Vuori - en particulier les clients de la génération Z. La mode rapide nécessite une chaîne d'approvisionnement bien meilleure que celle utilisée actuellement par Lululemon", a déclaré Brittain Ladd, consultant en stratégie et en chaîne d'approvisionnement chez Chang Robotics, une société basée en Floride.

Les difficultés de la marque ont suscité de vives critiques de la part de son fondateur et principal actionnaire individuel, Chip Wilson. Il a également appelé à une recherche urgente d'un directeur général , dirigée par de nouveaux administrateurs indépendants ayant une connaissance approfondie de l'entreprise, afin de rétablir l'accent mis sur les produits.

M. Wilson n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Avec 4,3 % des parts, la participation de M. Wilson est évaluée à environ 988 millions de dollars, selon les données de LSEG, ce qui fait d'Elliott l'un des principaux actionnaires de Lululemon, dont la valeur est estimée à près de 25 milliards de dollars.

Lululemon se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 16,37, tandis que Gap GAP.N se négocie à 11,88 et American Eagle AEO.N à 16,81, selon les données de LSEG.