Lululemon Athletica chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 septembre - ** Les actions du fabricant de vêtements de sport Lululemon Athletica LULU.O chutent de 13,8 % à 177,85 $ dans les échanges prolongés ** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires net de 2025 soit compris entre 10,85 et 11 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 11,15 à 11,30 milliards de dollars

** LULU réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 entre 12,77 et 12,97 dollars par action, contre 14,58 à 14,78 dollars par action prévus précédemment ** "Nous pensons que les réductions des prévisions se poursuivent et deviendront plus sévères jusqu'à la fin de l'année fiscale" - les analystes de Jefferies

** La société indique que les prévisions pour 2025 incluent une réduction estimée de la marge brute d'environ 240 millions de dollars ** Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre s'élève à 2,53 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG ** "Nous sommes également confrontés à des défis à l'échelle de l'industrie, y compris des taux tarifaires plus élevés" - la directrice générale Meghan Frank

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 46 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
206,0900 USD NASDAQ +3,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

