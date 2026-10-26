Lula remporte un quatrième mandat à la présidence du Brésil... et fait plonger la bourse

Contre toute attente, le président sortant l'emporte face à Flávio Bolsonaro, fils de l'ancien chef de l'Etat, qui refuse de reconnaître sa défaite et évoque une annulation du scrutin. Cette victoire freine la progression de la droite en Amérique latine et prive Donald Trump d'un allié dans la région. L'annonce a fait plonger un ETF coté en Asie qui suit le marché brésilien.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a remporté dimanche un quatrième mandat, selon le tribunal électoral du pays, avec une estimation de 51,8% des suffrages. Ce résultat surprise déjoue les sondages et met un coup d'arrêt à la vague de victoires de la droite en Amérique latine.

Son adversaire, le sénateur Flávio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien président Jair Bolsonaro, refuse d'accepter sa défaite. Il veut demander l'annulation du résultat, invoquant une décision d'un juge ayant prolongé le scrutin de deux heures.

Jair Bolsonaro avait eu la même réaction après sa défaite face à Lula en 2022, avant d'être condamné à 27 ans de prison pour avoir fomenté un coup d'Etat. Pour des analystes, l'ampleur de la défaite de son fils rend toute annulation improbable.

Agé de 80 ans, Lula avait été emprisonné de 2018 à 2019 pour des accusations de corruption ensuite annulées, ce qui avait ouvert la voie à sa victoire de 2022. Il a mis en avant le recul de la pauvreté et du chômage sous son troisième mandat.

Le quatrième mandat de Lula s'annonce difficile face au Congrès le plus conservateur depuis le retour à la démocratie dans les années 1980. Le Parti libéral de Bolsonaro et ses alliés pourraient disposer de confortables majorités d'opposition.

Le marché action brésilien se prépare à une séance difficile, lui qui avait misé sur Bolsonaro. Un ETF coté en Asie (Nomura Next Funds iBovespa Linked ETF) laisse entrevoir une chute à deux chiffres pour la Bourse de Sao Paulo à l'ouverture à 14h00.