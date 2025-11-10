Lukoil déclare un cas de force majeure sur un gisement pétrolier irakien après les sanctions occidentales

Lukoil LKOH.MM a déclaré un cas de force majeure sur le gisement pétrolier géant de West Qurna-2 en Irak, ont déclaré lundi quatre sources au fait du dossier, après que les sanctions occidentales imposées à la major pétrolière russe ont compliqué ses opérations.

L'Irak a interrompu tous les paiements en espèces et en brut à Lukoil, ont indiqué trois des sources.