Luigi Mangione prévoit d'invoquer la « perturbation émotionnelle extrême » comme moyen de défense lors du procès pour le meurtre d'un directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des informations générales, ainsi que des détails sur la comparution devant le tribunal dans les paragraphes 2-3 et 6-7) par Jack Queen

Luigi Mangione, l'homme accusé d'avoir abattu un dirigeant d'une compagnie d'assurance maladie à Manhattan, compte faire valoir lors de son procès pour meurtre qu'il traversait une crise psychiatrique aiguë au moment des faits, a révélé un juge lors d'une audience mercredi.

Cette stratégie se heurte à d’importants obstacles juridiques, mais pourrait conduire le jury à condamner Mangione pour homicide involontaire, un délit moins grave passible de peines nettement plus légères.

Mangione, qui a comparu devant le tribunal vêtu d’un costume sombre et d’une chemise blanche, est accusé d’avoir abattu Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare, devant un hôtel de Midtown en décembre 2024. Ce meurtre effronté a été largement condamné par les responsables publics, mais il est devenu emblématique de la frustration des Américains face à la hausse des coûts des soins de santé et aux pratiques du secteur de l’assurance maladie.

Mangione a plaidé non coupable en décembre 2024 des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’arme et de faux et usage de faux portés par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Son procès est prévu en septembre devant le juge Gregory Carro à Manhattan.

En vertu de la loi new-yorkaise, les personnes accusées de meurtre peuvent tenter de convaincre un jury que leurs actes s’expliquent par un « trouble émotionnel extrême » qui atténue leur responsabilité pénale.

C'est le juge Carro qui décidera en dernier ressort s'il existe suffisamment de preuves pour que l'accusation de meurtre soit atténuée.

Thompson dirigeait la division d’assurance du groupe UnitedHealth UNH.N avant d’être abattu tôt le matin devant un hôtel où la société organisait une conférence destinée aux investisseurs.

Les images choquantes du meurtre et la chasse à l’homme de cinq jours pour retrouver le suspect ont fait de cette affaire un sujet récurrent dans les médias et un véritable phénomène sur les réseaux sociaux . Mangione a finalement été arrêté en Pennsylvanie .

ACCUSATIONS FÉDÉRALES

Par ailleurs, Mangione a plaidé non coupable en avril 2025 des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de harcèlement portés par le parquet fédéral de Manhattan.

La juge fédérale Margaret Garnett, chargée de l’affaire, a rejeté les chefs d’accusation de meurtre et de détention d’armes pour des raisons de forme juridique, dans une décision surprise rendue en janvier. Cette décision a écarté la possibilité que Mangione soit condamné à la peine de mort, bien qu’il risque toujours une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s’il est reconnu coupable de harcèlement.

La sélection du jury dans cette affaire devrait débuter en septembre, et les plaidoiries d’ouverture du procès sont prévues pour novembre.