Luigi Mangione obtient le rejet des accusations de terrorisme concernant le meurtre d'un cadre de l'assurance maladie aux États-Unis

Mangione est accusé d'avoir tué Brian Thompson en 2024.

Il reste inculpé de meurtre au second degré.

Le juge fixe la prochaine date d'audience de Mangione au 1er décembre.

par Luc Cohen

Un juge de l'État de New York a rejeté mardi deux chefs d'accusation liés au terrorisme à l'encontre de Luigi Mangione concernant l'assassinat en décembre 2024 d'un cadre de l'assurance maladie, Brian Thompson, bien que le jeune homme de 27 ans reste inculpé de meurtre au second degré.

Le juge Gregory Carro a estimé que les procureurs n'avaient pas présenté suffisamment de preuves au grand jury que Mangione avait agi avec l'intention d'intimider les travailleurs de l'assurance maladie ou d'influencer la politique du gouvernement, ce qui aurait été nécessaire pour prouver que le meurtre était un acte de terrorisme.

Le juge Carro a annoncé sa décision peu après que Mangione a été conduit dans la salle d'audience, dans le sud de Manhattan, menotté et les pieds entravés, vêtu d'une tenue de prisonnier de couleur fauve. Le juge a fixé la prochaine date d'audience de Mangione au 1er décembre. Mangione risque la prison à vie s'il est reconnu coupable de meurtre au second degré, défini comme un homicide volontaire. Il fait également l'objet d'un acte d'accusation fédéral distinct concernant le meurtre de Thompson, l'ancien directeur général de UnitedHealth Group UNH.N , unité d'assurance de UnitedHealthcare. Le ministère américain de la Justice réclame la peine de mort dans cette affaire. Le rejet par le juge Carro des accusations de terrorisme au niveau de l'État n'a aucune incidence sur l'affaire fédérale.

Mangione a plaidé non coupable des accusations portées au niveau de l'État et au niveau fédéral. Thompson a été abattu le 4 décembre à l'extérieur d'un hôtel de Midtown Manhattan, où la société était réunie pour une conférence d'investisseurs. L'assassinat, la semaine dernière, du militant conservateur Charlie Kirk a alimenté les craintes d'une recrudescence de la violence politique aux États-Unis .

Tyler Robinson, le suspect du meurtre de Kirk, devrait être officiellement inculpé de crimes d'État dans l'Utah dans le courant de la journée de mardi. Les élus des partis républicain et démocrate ont condamné l'assassinat. Alors que le meurtre de Thompson a également été largement condamné par les responsables publics de tout l'échiquier politique, Mangione est devenu un héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé.

Un petit groupe de partisans de Mangione s'est rassemblé devant le palais de justice mercredi matin. L'un d'eux était vêtu d'un costume vert à l'effigie de Luigi, le personnage de Nintendo, et un autre tenait le drapeau tricolore italien rouge, blanc et vert, sur lequel étaient inscrits les mots "La santé est un droit de l'homme".

Environ deux douzaines de membres du public - pour la plupart des jeunes femmes - se sont installés au fond de la salle d'audience pour assister à la procédure. L'une d'entre elles portait un tee-shirt noir avec les mots "Free Luigi" (Libérez Luigi) écrits en lettres blanches.

Les dates des procès n'ont pas encore été fixées, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau de l'État. Mangione a été placé en détention fédérale à Brooklyn depuis son arrestation l'année dernière.