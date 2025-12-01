Luigi Mangione fait face à des audiences clés sur les preuves dans l'affaire du meurtre d'un cadre de la santé américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Mangione a plaidé non coupable

*

Les audiences pourraient durer une semaine

*

La défense veut empêcher les procureurs d'utiliser les preuves trouvées dans le sac à dos

(Ajout de sympathisants devant le tribunal au paragraphe 4) par Jack Queen

Luigi Mangione , l'homme accusé d'avoir abattu un cadre de UnitedHealthcare UNH.N à l'extérieur d'un hôtel de Manhattan, doit comparaître lundi devant un tribunal d'État pour une série d'audiences à fort enjeu sur l'admissibilité d'éléments de preuve clés dans le cadre de son procès pour meurtre.

Mangione, 27 ans, a été arrêté en décembre 2024 et accusé d'avoir abattu le directeur général de UnitedHealthcare, Brian Thompson, sur un trottoir de Midtown Manhattan. Les autorités publiques ont condamné cet assassinat choquant. Mangione est devenu un héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé. Il a plaidé non coupable de meurtre et d'autres chefs d'accusation et devrait être jugé l'année prochaine. Mangione a plaidé non coupable dans une autre affaire fédérale , dans laquelle les procureurs prévoient de requérir la peine de mort. Plusieurs partisans de Mangione sont apparus à l'extérieur du tribunal, dont un déguisé en méchant du jeu vidéo Super Mario Bros et portant une pancarte sur laquelle on pouvait lire: "Quand les patients meurent, les profits augmentent."

Les audiences devant le juge Gregory Carro pourraient durer toute la semaine et comporter des dépositions de témoins impliqués dans l'arrestation de Mangione en Pennsylvanie, où les avocats de Mangione affirment qu'il a été fouillé et interrogé illégalement.

Les avocats de la défense cherchent à empêcher les procureurs de présenter les preuves que la police a trouvées dans le sac à dos de Mangione, notamment un pistolet imprimé en 3D, un silencieux, des appareils électroniques et des écrits dans un journal qui semblent l'impliquer dans le meurtre.

Les avocats de Mangione cherchent également à supprimer les déclarations qu'il a faites à la police lors de son arrestation, estimant que la police n'a pas informé Mangione de ses droits légaux.

Les procureurs du bureau du procureur de district de Manhattan, Alvin Bragg, se sont opposés aux demandes de suppression des preuves formulées par Mangione et ont rejeté ses affirmations selon lesquelles il avait été fouillé et interrogé illégalement.

Mangione risque la prison à vie s'il est reconnu coupable de meurtre au second degré, défini comme un homicide volontaire. Il doit également répondre de sept chefs d'accusation pour possession criminelle d'une arme et d'un chef d'accusation pour possession d'une fausse pièce d'identité.

En septembre, Gregory Carro a rejeté deux chefs d'accusation de terrorisme contre Mangione, estimant que les procureurs n'avaient pas présenté suffisamment de preuves que Mangione avait l'intention d'intimider les travailleurs de l'assurance maladie ou d'influencer la politique du gouvernement.

Les dates des procès n'ont pas encore été fixées, que ce soit dans les affaires fédérales ou dans celles de l'État. Depuis son arrestation, Mangione est détenu par les autorités fédérales à Brooklyn.