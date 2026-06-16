Luigi Mangione doit comparaître mercredi dans le cadre de l'affaire du meurtre d'un directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du titre et du premier paragraphe pour mentionner la prochaine audience; ajout de détails issus de l'audience de mardi dans les paragraphes 2 et 6)

* Mangione n'a pas assisté à l'audience de mardi en raison d'une erreur administrative commise par le parquet

* Le juge a indiqué que l’audience de mercredi porterait sur la sélection du jury pour le procès prévu en septembre

* Mangione fait également l'objet d'accusations fédérales pour le meurtre présumé d'un directeur général d'une compagnie d'assurance maladie

par Jack Queen

Luigi Mangione , l’homme accusé d’avoir abattu un dirigeant d’une compagnie d’assurance santé sur un trottoir de Manhattan, doit comparaître mercredi devant un tribunal d’État en vue de son procès pour meurtre très attendu. Mangione, âgé de 28 ans, ne s’est pas présenté à l’audience mardi en raison d’une erreur administrative liée à son transfert de détention, a déclaré un procureur. Le juge a qualifié cette erreur de “regrettable” et a demandé aux parties de se présenter à nouveau au tribunal de Manhattan mercredi. Mangione est accusé d’avoir abattu Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare, devant un hôtel de Midtown en décembre 2024, un meurtre effronté qui a été largement condamné par les responsables publics mais qui est devenu emblématique de la frustration des Américains face à la hausse des coûts des soins de santé et aux pratiques du secteur de l’assurance maladie. Mangione a plaidé non coupable en décembre 2024 des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de falsification portés par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Son procès est prévu en septembre devant le juge Gregory Carro à Manhattan. L’ordre du jour de l’audience de mercredi n’est pas encore défini, mais le juge Carro a indiqué mardi qu’elle porterait sur les questionnaires destinés aux jurés potentiels.

Thompson dirigeait la branche d’assurance d’UnitedHealth Group UNH.N avant d’être abattu tôt le matin devant l’hôtel où il séjournait à l’occasion d’une conférence d’investisseurs. Les images choquantes du meurtre et la chasse à l’homme de cinq jours pour retrouver le suspect ont fait de cette affaire un sujet récurrent dans les médias et un véritable phénomène sur les réseaux sociaux . Mangione a été arrêté en Pennsylvanie . Par ailleurs, Mangione a plaidé non coupable en avril 2025 des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de harcèlement portés par le parquet fédéral de Manhattan.

La juge fédérale Margaret Garnett, chargée de l’affaire, a rejeté les chefs d’accusation de meurtre et de détention d’armes pour des raisons de forme juridique, dans une décision surprise rendue en janvier. Cette décision a écarté la possibilité que Mangione soit passible de la peine de mort, bien qu’il risque toujours une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s’il est reconnu coupable de harcèlement.

La sélection du jury dans cette affaire devrait débuter en septembre, et les plaidoiries d’ouverture du procès sont prévues pour novembre.