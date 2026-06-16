Luigi Mangione doit comparaître devant le tribunal dans l'affaire du meurtre du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jack Queen

Luigi Mangione , l'homme accusé d'avoir abattu un dirigeant d'une compagnie d'assurance maladie sur un trottoir de Manhattan, doit comparaître mardi devant un tribunal d'État avant son procès pour meurtre très attendu.

Mangione, 28 ans, est accusé d’avoir mortellement tiré sur Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare, devant un hôtel de Midtown en décembre 2024, un meurtre effronté qui a été largement condamné par les responsables publics mais qui est devenu emblématique de la frustration des Américains face à la hausse des coûts des soins de santé et aux pratiques du secteur de l’assurance maladie. Mangione a plaidé non coupable en décembre 2024 des chefs d'accusation de meurtre, de détention d'arme et de falsification portés par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Son procès est prévu en septembre devant le juge Gregory Carro à Manhattan.

L'ordre du jour de l'audience de mardi n'est pas clair et intervient deux semaines après que Carro a tenu une audience virtuelle à huis clos avec les procureurs et les avocats de la défense.

Thompson dirigeait la division d'assurance d'UnitedHealth Group

UNH.N avant d'être abattu tôt le matin devant l'hôtel où il séjournait pour une conférence d'investisseurs. Les images choquantes du meurtre et la chasse à l'homme de cinq jours pour retrouver le suspect ont fait de cette affaire un sujet récurrent dans les médias et un véritable phénomène sur les réseauxsociaux . Mangione a été arrêté en Pennsylvanie . Mangione a plaidé non coupable en avril 2025 des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de harcèlement criminel retenus contre lui par les procureurs fédéraux de Manhattan.

La juge fédérale Margaret Garnett, qui préside l'affaire, a rejeté les accusations de meurtre et de détention d'armes pour des raisons techniques d'ordre juridique dans une décision surprise rendue en janvier. Cette décision a écarté la possibilité que Mangione soit condamné à la peine de mort, bien qu'il risque toujours une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s'il est reconnu coupable de harcèlement.

La sélection du jury dans cette affaire devrait débuter en septembre, et les déclarations préliminaires du procès sont prévues pour novembre.