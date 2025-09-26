 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lufthansa vers l'annonce de plusieurs milliers de suppressions de postes
information fournie par AOF 26/09/2025 à 17:11

(AOF) - La compagnie aérienne allemande Lufthansa devrait annoncer ce lundi plusieurs milliers de suppressions d’emplois, selon Reuters. Le personnel administratif serait particulièrement visé, et il pourrait être réduit d’environ 20 %.

