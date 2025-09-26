Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Lufthansa vers l'annonce de plusieurs milliers de suppressions de postes
information fournie par AOF•26/09/2025 à 17:11
(AOF) - La compagnie aérienne allemande Lufthansa devrait annoncer ce lundi plusieurs milliers de suppressions d’emplois, selon Reuters. Le personnel administratif serait particulièrement visé, et il pourrait être réduit d’environ 20 %.
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
