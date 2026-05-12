Lufthansa va porter sa participation dans ITA Airways à 90%
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 10:53
Lufthansa annonce qu'il exercera en juin son option pour acquérir 49% supplémentaires d'ITA Airways, portant sa participation de 41% à 90%. L'opération sera réalisée pour 325 MEUR, conformément aux accords conclus avec le ministère italien de l'Économie et des Finances (MEF).
La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires, notamment de la Commission européenne et du département américain de la Justice (DOJ), avec une clôture attendue au 1er trimestre 2027.
Le groupe allemand souligne qu'ITA Airways est déjà largement intégrée comme cinquième compagnie réseau du groupe Lufthansa, avec des systèmes unifiés de réservation et de tarification, l'intégration au programme Miles & More, l'adhésion à Star Alliance ainsi que l'accès au réseau mondial de salons premium.
Dans le fret, Lufthansa Cargo commercialise déjà les capacités cargo d'ITA Airways, équivalentes selon le groupe à celles de 3 Boeing 777 cargo supplémentaires.
"Les passagers considèrent déjà ITA Airways comme une partie intégrée du groupe Lufthansa", a déclaré Carsten Spohr, directeur général de Lufthansa.
Le ministère italien de l'Économie et des Finances détient actuellement une participation de 10%, mais Lufthansa pourrait acquérir le solde en 2028.
Le titre Lufthansa gagnait 0,4% peu avant 11h.
Valeurs associées
|8,414 EUR
|XETRA
|+1,23%
A lire aussi
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer, dont le sort politique semble ne tenir qu'à un fil, a exprimé mardi sa volonté de "continuer à gouverner", malgré les appels à sa démission de plus de 70 députés de son camp travailliste et de certains ministres. Une ... Lire la suite
-
Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays. Alors que 15 candidats s'apprêtent à fouler la scène de la Stadthalle ... Lire la suite
-
L'Union européenne met au point actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les nombreux préjudices ... Lire la suite
-
Le MV Hondius fait route mardi vers les Pays-Bas après l'évacuation sous haute protection, dans l'archipel espagnol des Canaries, de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage de ce bateau de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus. "Mission ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer