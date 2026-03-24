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Lufthansa suspend ses vols vers le Moyen-Orient face aux tensions géopolitiques
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 13:10

Le groupe aérien allemand annonce ajuster son programme de vols en raison d'un contexte sécuritaire dégradé dans la région, avec des suspensions étendues selon les destinations.

Lufthansa Group annonce la suspension de l'ensemble de ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'au 30 avril, en raison de la situation volatile dans la région. Dans le détail, plusieurs destinations clés sont affectées avec des échéances différenciées : Dubaï et Tel Aviv sont suspendus jusqu'au 31 mai, tandis que des liaisons vers Abu Dhabi, Amman, Beyrouth, Riyad ou encore Téhéran le sont jusqu'au 24 octobre.

Les compagnies concernées incluent Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss et Lufthansa Cargo. Cette dernière maintient toutefois une exception partielle, avec une suspension vers Tel Aviv limitée au 30 avril.

De son côté, Eurowings interrompt également certaines dessertes, notamment vers Tel Aviv, Beyrouth et Erbil jusqu'au 30 avril, et vers plusieurs autres villes jusqu'au 24 octobre.

Le groupe précise que ces décisions pourraient évoluer en fonction de la situation sécuritaire. Les passagers impactés peuvent modifier leur réservation sans frais ou demander un remboursement intégral, précise la compagnie.

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