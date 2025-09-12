Lufthansa se réorganise afin de renforcer la coopération entre ses filiales
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 14:51
Cette nouvelle organisation doit passer par un rapprochement accru des activités dans des domaines tels que les process, la gestion financière et la collaboration transversale, mais chaque compagnie conservera bien son autonomie en matière d'expérience client, c'est-à-dire les services à bord, la restauration et la gestion des opérations de vol.
En revanche, la gestion du réseau pour les vols court- et moyen-courriers sera désormais pilotée à l'échelle du groupe, dans un modèle similaire à celui déjà en place depuis une décennie pour les vols long-courriers, dans l'idée de favoriser une prise de décisions plus rapide.
La coopération future sera organisée principalement à travers des comités de fonctionnement ('group function boards') qui réuniront des représentants des compagnies et des fonctions centrales du groupe afin d'évaluer et de décider de manière transparente des sujets stratégiques.
Quatre instances de ce type seront mis en place dans le pilotage des 'hubs', la technologie, les ressources humaines et la finance, chacune d'entre elle compter par ailleurs un organisme de contrôle chargé du suivi financier.
Parallèlement, les fonctions informatiques seront consolidées sous la direction de la directrice technologique (CTO) Grazia Vittadini, afin d'accélérer la digitalisation et l'innovation au sein du groupe.
La mise en oeuvre de cette nouvelle structure est prévue pour le 1er janvier 2026.
Valeurs associées
|7,430 EUR
|XETRA
|-1,35%
A lire aussi
-
Fnac Darty : la montée en puissance d'un possible grand actionnaire chinois attire l'attention de Bercy
Le géant chinois JD.com a affiché son interntion de racheter l'allemand Cecononyme, qui détient lui-même 21,9% du capital du célèbre groupe français de distribution. Face à ce projet, Bercy demande des précisions sur la "stratégie" à l'oeuvre... tout comme le gouvernement ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Warner Bros Discovery, Super Micro Computer, Kenvue, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour ... Lire la suite
-
(AOF) - Adobe est attendu dans le vert grâce à un plus grand optimisme sur ses perspectives. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au troisième trimestre, clos fin août, un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, ou 4,18 dollars par action, ... Lire la suite
-
MOSCOU (Reuters) -Un navire et une station de pompage ont pris feu vendredi à Primorsk, dans le nord-ouest de la Russie sur la mer Baltique, à la suite d'une attaque de drones, la première signalée par les autorités russes contre ce terminal d'exportation de pétrole ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer