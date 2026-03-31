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Lufthansa renforce son offre estivale 2026 avec 1 600 vols supplémentaires
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 17:01

Le groupe aérien ajuste ses capacités pour répondre à une demande soutenue, notamment sur les destinations touristiques et long-courriers.

Lufthansa annonce l'ajout d'environ 1 600 vols supplémentaires pour l'été 2026 depuis ses principaux hubs, afin de répondre à l'évolution de la demande en voyages touristiques et d'affaires.

Le groupe renforce notamment ses liaisons vers l'Inde, avec des fréquences accrues depuis Francfort et Munich.

En Europe, près de 540 vols additionnels sont prévus, avec une capacité en hausse vers la péninsule Ibérique, la Grèce et l'Italie.

Les autres compagnies du groupe contribuent également à cet effort, avec environ 700 vols supplémentaires pour Austrian Airlines, plus de 100 pour SWISS et 170 pour Brussels Airlines.

Ces ajustements sont rendus possibles par une réallocation des capacités, notamment au détriment du Moyen-Orient, dans un contexte géopolitique incertain.Malgré des pressions sur les coûts, notamment liées au carburant, la demande reste élevée, même si le groupe se prépare à ajuster rapidement son offre en fonction des conditions de marché.

Peu avant 17h, le titre reculait de 0,2% à Francfort.

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