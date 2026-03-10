Lufthansa renforce en urgence son programme long-courrier, le titre en forte hausse
Lufthansa Group annonce l'ajout de plusieurs vols long-courriers supplémentaires à court terme afin de faire face à une hausse soudaine de la demande, notamment vers l'Asie et l'Afrique.
Lufthansa Airlines prévoit dans les prochaines semaines 4 vols additionnels entre Munich et Singapour, ainsi que 2 vols spéciaux entre Francfort et Le Cap. La compagnie prépare également 2 vols supplémentaires entre Francfort et Riyad.
Le groupe précise qu'il continue de surveiller l'évolution du marché et pourrait annoncer d'autres vols additionnels si la demande se maintient.
