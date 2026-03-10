 Aller au contenu principal
Lufthansa renforce en urgence son programme long-courrier, le titre en forte hausse
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:54

Le groupe aérien allemand adapte rapidement son offre, en ajoutant plusieurs liaisons supplémentaires vers l'Asie et l'Afrique afin de répondre à un regain marqué de la demande. Le titre progresse de plus de 7% à Francfort.

Lufthansa Group annonce l'ajout de plusieurs vols long-courriers supplémentaires à court terme afin de faire face à une hausse soudaine de la demande, notamment vers l'Asie et l'Afrique.

Lufthansa Airlines prévoit dans les prochaines semaines 4 vols additionnels entre Munich et Singapour, ainsi que 2 vols spéciaux entre Francfort et Le Cap. La compagnie prépare également 2 vols supplémentaires entre Francfort et Riyad.

Le groupe précise qu'il continue de surveiller l'évolution du marché et pourrait annoncer d'autres vols additionnels si la demande se maintient.

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
8,150 EUR XETRA +7,21%
