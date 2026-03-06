Lufthansa réclamera le remboursement des droits de douane américains si l'occasion se présente, selon son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lufthansa LHAG.DE réclamera le remboursement des droits de douane américains sur les importations qu'elle a déjà payés si l'occasion se présente, a déclaré vendredi son directeur financier Till Streichert.

Des centaines d'entreprises demandent des remboursements pour les droits de douane imposés l'année dernière par le président Donald Trump, après qu'ils ont été jugés illégaux par la Cour suprême le 20 février.