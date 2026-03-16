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Lufthansa : près de 7 millions de passagers ont choisi un vol plus durable en 2025
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 11:46

Le groupe aérien allemand observe une forte progression de l'adoption de ses offres liées au carburant d'aviation durable.

Lufthansa Group annonce que plus de 5% de ses passagers, soit près de 7 millions de voyageurs, ont opté pour une option de vol plus durable en 2025, contre moins de 0,1% il y a quatre ans.

Les tarifs "Green Fares", lancés en 2023 et déjà choisis par plus de 4 millions de clients, incluent une contribution à la réduction des émissions via l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF).

Le volume de SAF vendu par le groupe a plus que doublé en 2025, tandis que Lufthansa élargit son offre avec un nouveau tarif "TO Green" destiné aux tour-opérateurs. Par ailleurs, 1 680 entreprises ont investi dans du SAF via les solutions du groupe l'an dernier.

Selon Lufthansa, le SAF utilisé affiche sur l'ensemble de son cycle de vie une empreinte carbone au moins 80% inférieure à celle du kérosène fossile.

Le titre Lufthansa recule de 0,6% ce matin à Francfort et affiche un repli de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.

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