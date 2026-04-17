Lufthansa plus fragile qu'Air France-KLM dans la course vers TAP
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 10:35
Embourbée dans des conflits sociaux depuis plusieurs semaines, la compagnie Lufthansa pourrait se trouver désavantagée dans la course qui l'oppose à Air France-KLM dans le rachat de TAP Air Portugal.
En effet, AlphaValue rapporte ce matin que le syndicat portugais des pilotes de l'aviation civile (SPAC) a évoqué une "répression syndicale" chez le transporteur allemand, après la décision unilatérale de Lufthansa de résilier un accord clé avec le syndicat Vereinigung Cockpit (VC) des pilotes allemands.
Pour rappel, début avril, le syndicat allemand des pilotes, avait fait savoir que Lufthansa avait résilié avec effet immédiat, et sans préavis, un accord en vigueur depuis 2018, provoquant une réaction de l'International Federation of Air Line Pilots' Associations (IFALPA).
Cet accord permettait à des pilotes d'être partiellement détachés de leurs fonctions pour contribuer aux travaux de sécurité des vols au sein du syndicat, une pratique courante dans le secteur aérien, assure le syndicat.
"Le SPAC a officiellement averti le gouvernement portugais que les tactiques conflictuelles de Lufthansa en matière de relations sociales en font un investisseur douteux pour la privatisation de TAP Air Portugal", rapporte Yi Zhong, l'analyste qui suit le dossier chez AlphaValue.
La spécialiste ajoute que les tensions sociales chez Lufthansa (huit jours de grève depuis le début de l'année) et sa volonté de considérer Lisbonne comme un simple complément à son réseau de hubs existant contrastent fortement avec la stratégie d'Air France-KLM visant à faire de Lisbonne son hub exclusif pour l'Europe du Sud, grâce à une approche plus collaborative des partenariats entre l'Etat et les syndicats.
Une grève est d'ailleurs toujours en cours chez les pilotes de Lufthansa pour une 5e journée consécutive ce vendredi. Le VC soulignait mercredi "avec regret" que "Lufthansa et Lufthansa Cargo n'ont apparemment pas l'intention de poursuivre un processus d'arbitrage équitable pour résoudre les conflits salariaux actuels".
Malgré ces circonstances houleuses, le titre Lufthansa gagne 0,3% à Francfort tandis que celui d'Air France-KLM progresse de 0,7% à Paris.
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