Lufthansa officialise son intérêt pour TAP Air Portugal, en cours de privatisation

Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a officialisé jeudi son intérêt pour la compagnie TAP Air Portugal, en tant qu'enchérisseur dans la privatisation en cours de réalisation par le gouvernement portugais, rejoignant Air France-KLM dans la compétition.

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Une lettre correspondante "a été déposée dans les délais auprès de Parpública, la société portugaise des participations de l'État", a précisé Lufthansa dans un communiqué.

"En tant que partenaire de longue date au sein de (l'alliance aérienne internationale) Star Alliance et avec nos investissements étendus au Portugal, le groupe Lufthansa reste le meilleur partenaire pour TAP et pour le Portugal", a déclaré le président du directoire de Lufthansa, Carsten Spohr, dans le communiqué.

Lufthansa, qui inclut les compagnies Swiss, Eurowings, Brussels Airlines et Austrian Airlines, a récemment pris le contrôle de l'italienne ITA Airways, née des cendres d'Alitalia.

Le gouvernement portugais souhaite conclure en 2026 la privatisation de jusqu'à 49,9% du capital de TAP, qui avait été renationalisée dans l'urgence en 2020 pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Le transporteur avait alors bénéficié d'une injection de 3,2 milliards d'euros de fonds publics en échange d'un plan de restructuration.

Outre Air France-KLM et Lufthansa, IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus...) a aussi exprimé son intérêt pour TAP.

En plus de l'acquisition initiale d'une participation minoritaire, Lufthansa compte établir un "partenariat à long terme" avec la compagnie portugaise.

Ce partenariat permettrait de renforcer Lisbonne comme "hub atlantique du réseau Lufthansa", et d'accroître la connectivité entre l'Europe et d'autres régions du monde comme l'Amérique du Sud, l'Afrique ou l'Amérique du Nord, a précisé le groupe allemand.