Lufthansa: les pertes se creusent au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Lufthansa publie un chiffre d'affaires de 7392 ME au titre du 1er trimestre 2024, en hausse de 5% en un an.



La compagnie enregistre néanmoins une forte dégradation de son EBIT ajusté, celui-ci étant passé de -273 ME à -849 ME en l'espace de douze mois.



Par conséquent, Lufthansa affiche une perte de 734 ME au 1er trimestre (soit plus importante que ce que prévoyait le consensus), après une perte de 467 ME au 1er trimestre 2023. Le BPA ressort ainsi à -0,61 euro, contre -0,39 euro un an plus tôt.



'Nous ne pouvons pas être satisfaits du résultat opérationnel du premier trimestre, indique Remco Steenbergen, Chief Financial Officer de Deutsche Lufthansa AG, pointant notamment 'les différentes grèves' qui ont eu 'un impact significatif sur [le] résultat'.



'Nous allons renforcer davantage notre bilan et au cours des prochains mois, nous travaillerons intensément à compenser les effets de la hausse des coûts. Nous avons pris des mesures supplémentaires à cet effet, notamment chez Lufthansa Airlines, qui est fortement touchée par l'augmentation des dépenses de personnel et des coûts', indique le responsable.





