LUFTHANSA: LE PLAN DE SAUVETAGE EN PÉRIL, LE MINISTRE DES FINANCES RESTE OPTIMISTE par Ilona Wissenbach FRANCFORT (Reuters) - Lufthansa a averti mercredi que son plan de sauvetage soutenu par l'État pourrait échouer faute de soutien suffisant lors de l'assemblée générale prévue le 25 juin prochain, alors que le ministre allemand des Finances s'est dit "très satisfait" de l'accord et a appelé les actionnaires à l'approuver. Le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros serait "une solution équilibrée" pour soutenir la compagnie aérienne, a déclaré mercredi le ministre allemand des Finances Olaf Scholz, confiant dans la réussite de cet accord qui offrirait au gouvernement allemand une participation de 20% dans Lufthansa et deux sièges au sein du conseil de surveillance. De son côté, le transporteur prévient qu'en cas d'échec il demanderait à être placé sous le régime de protection envers les créanciers. La déclaration de Lufthansa fait suite aux critiques de son actionnaire majoritaire Heinz Hermann Thiele, qui avait porté sa participation dans la société à plus de 15% afin que l'entreprise examine des options alternatives au plan de sauvetage, notamment la participation indirecte de l'État par l'intermédiaire du prêteur KfW. Lufthansa espère que plus de 50% de ses actionnaires seront représentés lors de la prochaine assemblée générale, ce qui signifie qu'il faudrait que les deux-tiers d'entre eux votent pour le plan pour qu'il soit adopté. Comme beaucoup d'autres compagnies aériennes, Lufthansa a subi de lourdes pertes au premier trimestre, marqué par la crise du coronavirus. (Michelle Martin et Ilona Wissenbach, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -1.20%