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Lufthansa: le conflit social "plus envenimé que jamais", selon un syndicat
information fournie par AFP 17/04/2026 à 17:09

Des avions de la compagnie aérienne allemande Lufthansa sur le tarmac de l'aéroport de Francfort, le 15 avril 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Des avions de la compagnie aérienne allemande Lufthansa sur le tarmac de l'aéroport de Francfort, le 15 avril 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Une nouvelle grève chez Lufthansa a entraîné vendredi l'annulation de centaines de vols, alors que le conflit social s'enlise et que des annonces de réduction des capacités de vol du groupe ont provoqué la colère des syndicats.

"Après cinq jours de grève impliquant alternativement le personnel de cabine et les pilotes, la situation est plus envenimée que jamais", a déploré auprès de l'AFP Joachim Vázquez Bürger, président du syndicat du personnel de bord UFO.

Il a estimé que la fermeture anticipée de la filiale régionale de Lufthansa, CityLine, que le groupe a justifiée jeudi par la hausse des prix du kérosène et le coût des mouvements sociaux, était une "provocation supplémentaire massive" qui "n'arrangeait pas ce conflit tarifaire".

Malgré les tensions croissantes, M. Vázquez Bürger a indiqué qu'"il n'y avait pas d'autres décisions de grève actuellement", le syndicat attendant "de voir comment Lufthansa réagit".

"Si aucune offre adéquate n'arrive, un syndicat n'aura d'autre choix que d'appeler à de nouvelles grèves", a-t-il cependant averti.

Le personnel de cabine se sont mobilisés à propos de leurs conditions de travail.

Les pilotes de Lufthansa et de la filiale Cargo, défendus par le syndicat Vereinigung Cockpit, réclament quant à eux une hausse des contributions de l'employeur aux retraites d'entreprise, tandis que chez Cityline, les discussions devaient porter sur des augmentations de salaires.

Par ailleurs, des propos dans une lettre ouverte de Karl Gernandt, président du conseil d'administration de Kühne Holding, actionnaire majeur du groupe Lufthansa, à propos du droit de grève, ont vivement fait réagir les syndicats vendredi.

"Lorsqu'un actionnaire reproche au droit de grève d'être +détourné+ ou +exercé par égoïsme+, cela révèle avant tout une chose: un manque de sérieux", a estimé Vereinigung Cockpit en réponse dans une autre lettre ouverte.

M. Gernandt "doit se demander sérieusement si la dynamique que suit la direction, consistant à s'attaquer à son propre personnel dans ce conflit avec une telle dureté, est dans l'intérêt des investisseurs", a renchéri M. Vázquez Bürger.

Sollicité par l'AFP, le groupe Lufthansa n'a pas souhaité donner plus détails concernant l'état des négociations avec les syndicats.

La grève des pilotes a provoqué à nouveau vendredi l'annulation de plusieurs centaines de vols en Allemagne, notamment dans son plus grand aéroport à Francfort, qui a fait état de 647 annulations sur l'ensemble du trafic, selon une porte-parole de l'opérateur Fraport.

Lufthansa a assuré à l'AFP que le groupe avait pu proposer pendant les jours de grève "environ 70% du programme de vols prévus" sur l'ensemble de ses compagnies.

Selon le groupe, le trafic devrait revenir pour l'essentiel à la normale dès samedi, "des annulations et des retards de vols isolés restant possibles".

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