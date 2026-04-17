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Le bitcoin se distingue dans la tourmente géopolitique
information fournie par CoinShares 17/04/2026 à 18:16

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Le bitcoin a enregistré un rebond notable cette semaine, dans un contexte de marchés financiers sous tension. Sa performance depuis le début de la crise iranienne illustre une dynamique inédite : le cours progresse de 18,8 % sur la période, tandis que les actions reculent et que l'or cède 7,4 %, selon CoinShares.

L'un des signaux les plus significatifs de la semaine concerne le comportement des grands détenteurs de bitcoin, couramment désignés sous le terme de « baleines ». Après plusieurs mois de ventes nettes depuis octobre 2025, ces acteurs ont enregistré deux semaines consécutives d'achats nets, une première depuis l'automne dernier. Ce retournement est cohérent avec la thèse du cycle de marché de quatre ans et laisse entendre que la pression vendeuse structurelle qui pesait sur les cours est peut-être en voie d'atténuation.

Du côté des flux de capitaux, les produits d'investissement en actifs numériques ont collecté 520 millions de dollars cette semaine, après un début de période difficile marqué par près de 400 millions de dollars de sorties. Depuis le début de l'année, les flux entrants sur les produits bitcoin atteignent environ 2,4 milliards de dollars, et 2,88 milliards de dollars au total pour l'ensemble des actifs numériques, en deçà du pic de 3,5 milliards atteint plus tôt cette année. Trois semaines consécutives de collecte positive témoignent néanmoins d'un regain d'appétit institutionnel.

Ethereum rebondit, Solana subit des ventes

Ethereum a de son côté enregistré 203 millions de dollars d'entrées cette semaine, repassant pour la première fois depuis le début de l'année en territoire positif sur la base annuelle. Solana, à l'inverse, a subi des sorties de capitaux notables sur la semaine comme sur le mois.

Sur le plan technologique, Google a annoncé une méthode plus efficace pour exécuter l'algorithme de Shor, relaçant le débat sur les risques que pourrait faire peser l'informatique quantique sur la cryptographie bitcoin. Une proposition d'amélioration du protocole, BIP 360, envisage une mise à niveau résistante au calcul quantique via un embranchement progressif. Ce risque reste lointain, mais il est désormais pris au sérieux par la communauté des développeurs.

Côté macroéconomique, l'indice des prix à la production est ressorti sous les attentes, mais l'inflation globale demeure élevée et les marchés à terme n'anticipent plus aucune baisse de taux pour le reste de l'année. Le bitcoin a digéré ce contexte avec une relative sérénité, ce qui renforce la perception de son caractère distinctif en tant qu'actif.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

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